2024-11-08 00:00:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان رایدەگەیەنێت، 16دۆلار وەك تێچووی بەرهەمهێنانی یەك بەرمیل نەوت دیاریكراوە كە ئەوەش كاریگەری دەبێت…

The post وردەكاریی رێككەوتنی هەرێم و بەغداد ئاشكراكرا و كێشەی مووچە چارەسەردەبێت appeared first on Esta Media Network.