2024-11-08 00:00:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسە هەواڵییەکان باسیان لەوەکرد، بەهۆی هەڵاتنی 40 مەیموونەوە لە دامەزراوەیەکی توێژینەوە لە ویلایەتی کارۆلینای باشوور، هۆشداری داوەتە خەڵکی…

