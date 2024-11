2024-11-08 10:15:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی عێراق رایگەیاند، رۆژی یەکشەممە بارانبارین لە هەرێم و ناوەڕاستی عێراق دەستپێدەکاتەوە. دەستەی کەشناسیی عێراق ئاماژەی بەوەکردووە، سبەی…

The post یەکشەممە بارانبارین دەستپێدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.