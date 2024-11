2024-11-08 12:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەخۆشخانەی گشتیی شەهید رەئوف لە شارەزوور دەڵێت، “ئەو پەتای سکچوون و رشانەوەیەی لە سنووری شارەزوور بڵاوبووەتەوە مەترسیدارنییە و…

The post لەبارەی پەتاکەی شارەزوورەوە روونکردنەوە دەدرێت؛ ئاوی تانکی ماڵەکانتان بەکارمەهێنن appeared first on Esta Media Network.