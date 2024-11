2024-11-08 13:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پشتیوان پێنجوێنی، شارەزای کەشناسی بە تۆڕی میدیایی ئێستای وت، “لە سنووری سلێمانی و شارەزوور و پێنجوێن بارانێکی باش…

The post لە سنووری سلێمانی و شارەزوور و پێنجوێن زەوی پەڵەی داوە appeared first on Esta Media Network.