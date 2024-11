2024-11-08 14:55:50 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ، دوای سەرکەوتنی لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەندامانی ئیدارەکەی دەستپێکرد. سوزی وایڵز، کاندیدە بۆ ئەوەی…

The post ترەمپ سەرقاڵی ئامادەکردنی ناوە بۆ پڕکردنەوەی پۆستە باڵاکانی کابینەکەی appeared first on Esta Media Network.