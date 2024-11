2024-11-08 16:20:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، دوای ئۆپەراسیۆنێکی چاودێری ورد، دەستگیرکردنی تۆمەتباری تەقینەوەی فرۆشگایەکی بازرگانی لە شاری کەرکوک راگەیاند. ئاژانسەکە…

The post دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق دەستگیرکردنی تۆمەتباری تەقینەوەکەی 5ی ئۆکتۆبەری کەرکوکی دەستگیرکرد appeared first on Esta Media Network.