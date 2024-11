2024-11-08 18:15:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانكی ناوەندیی توركیا پێشبینییەكانی دەربارەی رێژەی هەڵاوسان بۆ ئەمساڵ و ساڵی داهاتوو بەرزكردەوە و دەڵێت، بەرزبوونەوەی نرخ پێشبینییەكانی…

The post چی لەبارەی هەڵاوسان لە ئەمساڵ و ساڵی داهاتوو دەوترێت؟ appeared first on Esta Media Network.