2024-11-08 20:01:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە بڕیاری باڵی دەستڕۆیشتووی پارتی بارەگای پارتی هەدەپە لە هەولێر داخرا و ئەندامەكانی بەزۆر رەوانەی سلێمانی كران. ئاژانسی…

The post پارتی بارەگای پارتێكی رێگەپێدراو دادەخات و ئەندامەكانی رەوانەی سلێمانی دەكات appeared first on Esta Media Network.