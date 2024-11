2024-11-08 22:50:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دوو رووداوی هاتوچۆدا سێ كەس برینداربوون، هاتوچۆ دەڵێت، لێكۆڵینەوە لە هەردوو رووداوەكە دەستیپێكردووە. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان رایگەیاند،…

