2024-11-09 11:10:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیاری وەزارەتی كشتوكاڵ تایبەت بە هەڵگرتنی باج و قەدەغە لەسەر هاوردەكردنی بەرهەمی تەماتە لە دەرەوەی وڵات نرخی ئەو…

The post بڕیارێكی وەزارەتی كشتوكاڵ نرخی تەماتە دادەبەزێنێت appeared first on Esta Media Network.