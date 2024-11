2024-11-09 12:20:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ کاتژمێر چواری ئێوارە، یانەی ریاڵ مەدریدی ئیسپانی لە هەفتەی سیانزەهەمینی خولی لالیگای ئیسپانیا رووبەڕووی یانە ئۆساسۆنا دەبێتەوە.…

The post ریاڵ مەدرید یاری هەیە و دەیەوێت قەرەبووی ئەنجامەکانی رابردوو بکاتەوە appeared first on Esta Media Network.