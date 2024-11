2024-11-09 14:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی تەندروستیی هەرێم رایگەیاند، “مەترسیی بڵاوبوونەوەی سکچوون و رشانەوە لە شارەزوور بۆ ناوچەکانی دیکە نییە”. سەرکار سورچی،…

