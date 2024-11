2024-11-09 15:25:46 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە هەفتەی داهاتوو سەبەتەی هەشتەمی خۆراک لە هەولێر دابەشبکرێت. بەڕێوەبەرایەتیی بازرگانی کەلوپەلی خۆراکی هەولێر، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، ئاگاداری…

