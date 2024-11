2024-11-09 18:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری تەندروستیی سلێمانی رایگەیاند، بە هەوڵی تیمە تەندروستییەکان توانرا بڵاوبوونەوەی سکچوون و رشانەوە لە سنووری شارەزوور کۆنتڕۆڵکرا. …

