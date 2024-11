2024-11-09 18:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی راپەڕین دەستگیرکردنی کەسێکی راگەیاند کە تۆمەتبارە بە دزینی سەرەمەنهۆڵ. لە راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی راپەڕیندا هاتووە، هێزەکانمان لە…

The post بە تۆمەتی دزینی سەرەمەنهۆڵ کەسێک دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.