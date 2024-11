2024-11-10 11:20:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە مەبەستی گفوگۆکردن لەبارەی دوو پرسی گرنگ، بڕیارە رۆژی چوارشەممە محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق بگاتە هەرێم.…

The post بۆ دوو پرسی “گرنگ” سودانی دەگاتە هەرێم appeared first on Esta Media Network.