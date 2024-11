2024-11-10 12:45:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی دەستەی گشتیی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان داوادەكات سەرژمێریی لە ناوچەكانی ماددەی 140 دوابخرێت، تا ئەوكاتەی…

The post “دەترسین بۆ مەرامی سیاسی بەكاربهێندرێت”

فەهمی بورهان: داوادەكەین سەرژمێری لە ناوچە كوردستانییەكان دوابخرێت appeared first on Esta Media Network.