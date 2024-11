2024-11-10 13:40:54 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری پۆلیسی کۆیە، رایگەیاند، ئەو هاوڵاتییەی تۆمەتبار بوو بە کوشتنی باپیری دەستگیرکرا. عەلی عەبدوڵا، بەڕێوەبەری پۆلیسی کۆیە، بە…

The post تۆمەتبار بە کوشتنی هاوڵاتییەکەی کۆیە دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.