2024-11-10 15:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی كار سایتێكی تایبەت بە دۆزینەوەی هەلی كار رادەگەیەنێت و كارخوازان لە سەرجەم شارەكانی هەرێم دەتوانن لێی سوودمەندبن.…

The post سایتێكی تایبەت بە دۆزینەوەی هەلی كار لە هەرێم كاراكرا appeared first on Esta Media Network.