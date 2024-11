2024-11-10 17:00:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەكی ئابوری دەڵێت، عێراق لە ساڵێكدا بە بەهای زیاتر لە 17 ملیۆن دۆلار ئیندۆمی هاوردەكردووە و دەشڵێت، گەورەیی…

The post عێراق لە ساڵێكدا بە بەهای زیاتر لە 17 ملیۆن دۆلار ئیندۆمی هاوردەکردووە appeared first on Esta Media Network.