2024-11-10 19:05:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەكی كەشناسی رادەگەیەنێت، لە درەنگانی ئەمشەو و بەرەبەیان بارانبارین لە هەرێمی كوردستان دەستپێدەكات. محەمەد كەلاری شارەزای كەشناسی رادەگەیەنێت،…

The post بارانبارین لە هەرێمی كوردستان دەستپێدەكات appeared first on Esta Media Network.