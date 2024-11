2024-11-10 20:05:50 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردنی هەرێم رایدەگەیەنێت، ” كار بۆ ئەوە دەكرێت لە ساڵی داهاتوو دوو تونێل لە دەربەندیخان…

The post وەزیری ئاوەدانكردنەوە: كار بۆ ئەوە دەكرێت لە ساڵی داهاتوو دوو تونێل لە دەربەندیخان بخرێتە بواری جێبەجێكردنەوە appeared first on Esta Media Network.