2024-11-10 22:05:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێ، هۆکاری زۆر سەردانکردنی گەنجان بۆ ژووری فریاکەوتن لە نەخۆشخانەکان ئاشکرادەکات و دەڵێت، “بەهۆی زیادەڕۆیی کردنە لە…

The post هۆکارێکی زیادبوونی نەخۆشییەکانی دڵ و فشاری خوێن لەناو گەنجاندا ئاشکرادەکرێت appeared first on Esta Media Network.