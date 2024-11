2024-11-10 22:55:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری وەزارەتی كارەبای هەرێم رایدەگەیەنێت،”تاوەكو ساڵی 2026 دەبینە خاوەنی كارەبای 24 كاتژمێری”. كامیل قەزاز بریكاری وەزارەتی كارەبای هەرێم…

