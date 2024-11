2024-11-11 15:00:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەفتەی رابردوو کچێک لە یەکێک لە پرۆژە نیشتەجێبوونەکانی شاری هەولێر کەوتەخوارەوە و گیانیلەدەستدا، باوکیشی دەڵێت، هاوسەرەکەی کوشتوویەتی و…

The post باوکێکی دانیشتووی هەولێر: کەسێک کچێکمانی کوشتووە و سێ کچ و کوڕێکی دیکەشمانی رفاندووە appeared first on Esta Media Network.