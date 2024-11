2024-11-11 21:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیستی ناوی ژمارەیەكی دیكە لەو كەسانەی لەلایەن شارەوانییەكانەوە زەوییان پێدەدرێت ئاشكراكرا. سەرۆكایەتیی شارەوانیی هەڵەبجە لە رێوڕەسمێكدا زەوی بەسەر…

The post لیستی ناوی ئەو كەسانەی زەوییان پێدەدرێت ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.