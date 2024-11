2024-11-12 00:45:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری خانەنشینیی پێشمەرگە لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، ئەو خانەنشینانەی لە ساڵی 2003 تاوەكو 2014 خانەنشینكراون مووچەیان هاوتای عێراق دەكرێت…

