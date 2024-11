2024-11-12 10:30:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر بڕیاری وەزیری ناوخۆی عێراق بەکارهێنانی مۆبایل لەکاتی دەوامی رەسمیدا لە بەشێک لە هێزە ئەمنییەکان قەدەغەکرا. بەپێی بڕیارەکە…

