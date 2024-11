2024-11-12 12:20:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەی محەمەد شیاع سودانی، سەرۆك وەزیرانی عیراق سەردانی هەرێمی كوردستان بکات و سەرچاوەیەکی ئاگادار لە بەغداد کە…

