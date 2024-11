2024-11-12 13:42:45 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی شارەزوور رایگەیاند، کێشەی پیسبوونی ئاوی ئەو گەڕەکانەی سکچوون و رشانەوەیان تێدا بڵاوببووەوە چارەسەرکراو و دابەشکردنی ئاو دەستیپێکردووەتەوە.…

