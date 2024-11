2024-11-12 14:45:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی نووسینگەکانی زانیاری لە شاری سلێمانی بڵاویکردەوە، بەپێی رێنمایی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی رەگەزنامەی هەرێم، لە دوای 1/12 پارەدان بەشێوەی…

