2024-11-12 18:15:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری چاودێریی كۆمەڵایەتیی سلێمانی دەڵێت، پێش هاتنی وەرزی سەرما جلوبەرگ و پێداویستییەكانیان بۆ خانەكانی منداڵان و ماڵی بەساڵاچووان…

