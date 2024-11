2024-11-12 19:47:58 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر سکاڵای قائیمقامیەتی چەمچەماڵ و بە بڕیاری دادوەر، فەرمانی دەستگیرکردن بۆ خاوەنی مۆلیدەکانی چەمچەماڵ دەرکرا. قائیمقامیەتی چەمچەماڵ بڵاویكردەوە،…

