2024-11-12 19:47:58 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی زانستیی نوێ ئاشکرایکردووە، سیستمی زیرەکیی دەستکرد، دەبێتە هۆی دەردانی گازی ژەهراوی گەورە کە زیانێکی زۆر بە ژینگە…

The post توێژینەوەیەک هۆشداری لە مەترسییەکانی زیرەکیی دەستکرد بۆ سەر ژینگە دەدات appeared first on Esta Media Network.