2024-11-12 21:35:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی چەمچەماڵ رایدەگەیەنێت، فەرمانی دەستگیركردن بۆ خاوەنی هەر 39 مۆلیدەكەی چەمچەماڵ دەردەچێت كە پابەندی بڕیارەكان نەبوون و ئەمڕۆ…

