2024-11-13 10:09:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – جەمال موسیالا، ئەستێرەی ئەڵمانی یانەی بایرن میونشنی هەمان وڵات باس لە نوێكردنەوەی گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەكەی دەكات. موسیالا لە هاوینی ساڵی 2023 لە ریزەكانی لاوانی بایرن میونشنەوە بەرزكرایەوە بۆ تیمی یەكەمی یانەكە. گرێبەستەكەی موسیالا لەگەڵ یانە باڤارییەكە لە هاوینی ساڵی 2026 بەسەردەچێت. ??? Jamal Musiala: “Signing new deal at Bayern or not? I can’t …