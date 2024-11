2024-11-13 12:30:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایگەیاند، “پرۆسەی سەرژمێری بە جێبەجێکردنی ماددی 140 سەرکەوتوو دەبێت”. سەعدی ئەحمەد پیرە، وتەبێژی یەکێتیی…

The post سەعدی ئەحمەد پیرە: بە جێبەجێکردنی ماددەی 140 سەرژمێری سەرکەوتوو دەبێت appeared first on Esta Media Network.