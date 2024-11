2024-11-13 13:30:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک وەزیرانی عێراق لە هەولێر رایگەیاند، جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵی سەبارەت بە تەوتین و بەبانکیکردنی مووچە و…

