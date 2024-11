2024-11-13 15:10:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پزیشکێک رایدەگەیەنێت، لەرزینی دەستەکان رەنگە هەندێکجار ئاماژە بێت بۆ تووشبوون بە نەخۆشییە مەترسیدارەکان. پزیشکێک بە ناوی ئەلێکساندەر میاسنیکۆڤ،…

The post پزیشکێک: لەرزینی دەست رەنگە ئاماژەبێت بۆ نەخۆشییە مەترسیدارەکان appeared first on Esta Media Network.