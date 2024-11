2024-11-13 15:10:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی داکۆکی لە مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی پەیامێک ئاڕاستەی سودانی دەکات و داوای تەوتینی مووچە دەکات. نوێنەری دەستەی…

The post مامۆستایانی ناڕازی: داواکارین مووچەکانمان لە بانکی رەشید و رافیدەین تەوتین بکرێت appeared first on Esta Media Network.