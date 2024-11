2024-11-13 15:10:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەخۆشخانەی د. جەمال ئەحمەد رەشیدی منداڵان بڵاویکردووەتەوە، نابێت لەکاتی تووشبوون بە پەتا و هەڵامەت ئەنتیبایۆتیکەکان بە منداڵان بدرێت.…

