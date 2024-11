2024-11-13 16:55:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، وەزارەتی دارایی عێراق تێبینی هەیە لەسەر لیستی مووچە، سەرەڕای ئەوەی دەبوایە…

The post لەبارەی کێشەی مووچەی مانگی 10 روونکردنەوە دەدرێت appeared first on Esta Media Network.