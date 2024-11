2024-11-13 17:50:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە رێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانییەوە گەیشتە شاری سلێمانی . سودانی لەلایەن بافڵ…

