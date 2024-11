2024-11-13 20:10:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی، سەرۆك وەزیرانی عێراق سەردانی مەزاری سەرۆك مام جەلالی كرد و لە دەفتەری یادەوریی میوانەكاندا نووسیوویەتی،…

The post سودانی: هیوامان بە كوڕان و هەڤاڵەكانی سەرۆك مام جەلالە كە لەسەر رێبازەكەی بەردەوام بن appeared first on Esta Media Network.