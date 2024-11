2024-11-13 22:30:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی رایدگەیەنێت، هاوڵاتییەك دۆزراوەتەوە و قسەناكات و هیچ ناونیشانێك یان ناسنامەیەكی پێ نییە و لەئێستادا…

