2024-11-13 22:30:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێم لە دوو لیستدا چەند ناوێكی بڵاو كردووەتەوە و ئاگادارییان دەكاتەوە، كە بەزووترین…

The post ئاگادارییەك لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەوە appeared first on Esta Media Network.