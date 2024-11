2024-11-14 09:15:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم، دەستگیرکردنی تۆمەتبارێکی هەڵاتوو رادەگەیەنێت. دەزگای ئاسایشی هەرێم، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، شەوی رابردوو، زیندانییەک کە بە…

The post زیندانییەکی هەڵاتوو دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.