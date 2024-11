2024-11-14 11:10:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ نرخی زێڕ دابەزینێکی گەورەی بەخۆیەوە بینی و نرخی یەک ئۆنسە گەیشتە دوو هەزار و 557 دۆلار. ئەمڕۆ…

The post نرخی زێڕ جارێكی دیکە دابەزینی بە خۆیەوە بینی appeared first on Esta Media Network.