2024-11-14 11:10:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەكی زانستی كە لە ویلایەتە یەكگرتووەكان ئەنجامدرا دەڵێت، زیاد خواردنی ترشە چەوریی “ئۆمیگا 3” و “ئۆمیگا 6” كە…

The post توێژینەوەیەك: جۆرێكی تەواوكاریی خۆراك مەترسیی هەندێك جۆری شێرپەنجە كەمدەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.